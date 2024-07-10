AFAD Başkanı Memiş: İkazlara uyun

AFAD Başkanı Okay Memiş, kurumlarla ortaklaşa hareket ederek 111 adet iş makinesinin alımının yapıldığını, DSİ ile birlikte Karadeniz Bölgesi'nden başlayarak tüm riskli dereleri ıslah etmeye başladıklarını söyledi. Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Sukonak Mahallesi'nde, 21 yaşındaki bir gencin dere suyuna kapılarak kaybolmasına ilişkin kente gelen Memiş, AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Son günlerde Türkiye'yi etkisi altına alan sel ve su baskınları ile ilgili açıklamalarda bulunan Okay Memiş, "Dünyanın kuruluşundan veya yaratılışından beri yapılan ölçümlerde en sıcak mevsimler son 10 yılda tespit edildi. İklim uzmanlarının 'Türkiye'de, Anadolu'da veya dünyanın herhangi bir yerinde ani yağışlar, ani seller, ani hava değişikleri olacak' yönünde ifadeleri var. Bu AFAD için beklenen bir durum. Bu anlamda risk azaltma çalışmalarımız var. Bunlardan en önemli bir tanesi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle AFAD'a 111 ekskavatör aldık. Bunlar Türkiye'nin riskli Karadeniz bölgesinde başlamak üzere Erzurum'a da girecekler. Şu anda o çalışmalar devam ediyor. Son haftalarda sadece Samsun ve Ordu için turuncu ikaz vardı. Diğer illerimiz için Erzurum'da dahil olmak üzere sarı ikaz vardı. Sarı ikazda çok olağanüstü bir durum beklemeyiz. Yani sarı yer yer şiddetli sağanağın olacağını ifade eder. Ancak bu bazen turuncuya da dönebilir. Tıpkı Erzurum'un Tekman ve Karayazı ilçelerinde olduğu gibi" diye konuştu.

"DERELERDEN VE DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN"

Turuncu ikazlarda vatandaşlara SMS ile mesaj gönderildiğini bununla yetinmeyip belediye ve camilerin anons sistemlerinden, valilikler, kaymakamlıklar ile muhtarlar tarafından da halkın derelerden ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunulduğunu ifade eden Memiş, "Bazen bütün ikazlarımıza rağmen vatandaş suyun debisini gördüğü halde 'karşıdan karşıya geçerim' zannediyor. 15 santimin üzerindeki sert su akışında debide insanın ayağı yerden kesiliyor. 35 santimin yüksekliğinden fazla ani debide araçların tekerleri yerden kesiliyor. Biz diyoruz ki bu şeylere dikkat edin ve ne olursunuz, zorlamayın. Birçok vefat bazen göz göre göre oluyor. Vatandaşımız gördüğü halde 'buradan geçerim' diye aracıyla ilerliyor. Maalesef suya kapılıyor. Ya da 'Bu sudan bir şey olmaz' deyip yürüyerek karşıdan karşıya geçmek istiyor" dedi.

"81 VİLAYETİN, 85 MİLYONUN EMRİNDEYİZ YETER Kİ CAN KAYBI OLMASIN"

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da selle ilgili farklılıklar olabileceğine dikkati çeken Memiş, "Bulunduğunuz yerde yağış dahi olmayabiliyor ama Erzurum 2000 rakımda kurulmuş bir şehir. Türkiye'nin zirvesi diyoruz. Bulunduğumuz yerde yağış yok ama yaylalarda, başka yerlerde yağış devam ediyor. Yağış birike birike geliyor. 5 Metre belki 10 metrelik kütleler halinde ani şekilde bastırıp geçiyor. Siz o sırada dere yatağındaysanız ve o ikazlara riayet etmezseniz maalesef can kaybıyla karşı karşıya kalınabiliyor. Biz can kaybı yaşanmasın istiyoruz. Biz 81 vilayetin, 85 milyonun emrindeyiz yeter ki can kaybı olmasın. Alt yapı, konut veya iş yerlerinde olan hasarlar giderilir ama can kaybının önüne geçmek bizim en büyük vazifemiz. Bütün vatandaşlarımıza bizim ikazlarımıza AFAD'ın, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, valiliklerimizin, kaymakamlıklarımızın, kamunun ikazlarına riayet etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"TÜM DERELER ISLAH EDİLECEK"

AFAD olarak müdahaleyle birlikte risk azaltmaya da çok önem verdiklerini dile getiren Memiş, sözlerine şöyle devam etti, "Derelerin ıslahıyla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın İçişleri Bakanımız ve Sayın Tarım ve Orman Bakanlığımızla yaptığımız protokolle 111 adet ekskavatör iş makinesini alıp DSİ'yle protokol yaparak Türkiye'nin, Karadeniz Bölgesi'ne başlayarak riskli derelerini ıslah ediyoruz. Oralarda makineli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmamız yaklaşık bir iki aydır devam ediyor. Daha zaten araçla yeni aldık ve teslim ettik. Hepsi de yerli ve milli iş makinaları. Ve gerçekten çok güzel iş görüyorlar. Türkiye'nin bütün derelerini inşallah 2 yıl içerisinde en azından malzemeli bakımını yaparak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzle beraber, AFAD'ımızla beraber, sayın valilerimizle birlikte onların koordinasyonunda, inşallah ıslah etmeyi de planlıyoruz. Sel ve su taşkınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Erzurum'da yaşanan sel ve su baskınları neticesiyle yaralanan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Göstermiş oldukları işbirliğinden dolayı Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AFAD teşkilatına ve buradaki diğer bütün paydaşlarımıza, emniyet teşkilatına, jandarma teşkilatına, UMKE ekiplerine, 112 ekiplerine, sağlık müdürlüğümüze, sağlık ekiplerimize, Kızılay'ımıza, Devlet Su İşlerimize, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve bütün Erzurum'la Dadaş kardeşlerime çok teşekkür ediyorum."