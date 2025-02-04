AFAD, Göç İdaresi ve MGK’da yeni atamalar

Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, devlet kurumlarında önemli değişiklikler gerçekleşti.

Atilla Toros Mersin Valisi

AFAD BAŞKANLIĞINA ALİ HAMZA PEHLİVAN GETİRİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) Ali Hamza Pehlivan atanırken, Mersin Valiliği'ne Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne ise AFAD Başkanı Okay Memiş getirildi. Göç İdaresi Başkanlığı'na ise Hüseyin Kök atandı.

MGK Genel Sekreteri Oktay Memiş

Hüseyin Kök Göç İdaresi Başkanı