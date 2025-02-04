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Giriş Tarihi: 4.2.2025 09:31 Son Güncelleme: 4.2.2025 09:33

AFAD, Göç İdaresi ve MGK’da yeni atamalar

Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, AFAD, Göç İdaresi ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği başta olmak üzere devletin kritik kurumlarında önemli değişiklikler gerçekleşti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
AFAD, Göç İdaresi ve MGK’da yeni atamalar

Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, devlet kurumlarında önemli değişiklikler gerçekleşti.

Atilla Toros Mersin Valisi

AFAD BAŞKANLIĞINA ALİ HAMZA PEHLİVAN GETİRİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) Ali Hamza Pehlivan atanırken, Mersin Valiliği'ne Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne ise AFAD Başkanı Okay Memiş getirildi. Göç İdaresi Başkanlığı'na ise Hüseyin Kök atandı.

MGK Genel Sekreteri Oktay Memiş

Hüseyin Kök Göç İdaresi Başkanı

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AFAD, Göç İdaresi ve MGK’da yeni atamalar
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