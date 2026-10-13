Afet risklerini azaltma planlarında ilerleme yüzde 70’e ulaştı

Ankara AFAD İl Müdürlüğü Deprem Simülasyon Merkezi'nde, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla eğitim programı düzenlendi. Program kapsamında 85 öğrenciye AFAD eğitmenleri tarafından afet farkındalık eğitimi verildi. Deprem anında yapılması gerekenlerin simülasyonla gösterildiği programa AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da katılarak gençlerle uygulamalı eğitime iştirak etti. Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pehlivan, eğitimlerle öğrencilerin başta deprem olmak üzere afetlere ilişkin bilgilerinin pekiştirildiğini ve afet bilincinin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

81 İLDE 650 BİN KİŞİYE EĞİTİM

Ankara'daki Deprem Simülasyon Merkezi'nde bugüne kadar 40 bin öğrencinin ağırlandığını belirten Pehlivan, Türkiye genelindeki eğitim faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "81 ilimizde 650 bin öğrencimizi ve vatandaşımızı bu eğitim ve farkındalık merkezlerimizde misafir ettik. Toplamda da son 3 yıl içerisinde 32 milyon vatandaşımıza değişik platformlarda, gerek okullarda gerek sosyal yaşam alanlarında gerekse etkinlikler vesilesiyle afet farkındalık eğitimi, bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirdik."

"AFETLERDE DİRENÇLİLİK EVDE BAŞLAR"

Bu yılın temasının "Afetlerde dirençlilik evde başlar" olduğuna dikkat çeken Pehlivan, temel hedeflerinin başta deprem olmak üzere tüm afet türlerine karşı hazırlıklı olmak, geçmiş afetlerden edinilen tecrübeleri paylaşmak ve çocuklarla gençlerin afet bilinciyle yetişmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

16 BİN 642 RİSK NOKTASI BELİRLENDİ

Türkiye'de afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pehlivan, 2022-2026 yıllarını kapsayan birinci uygulama döneminde belirlenen risk noktaları ve eylem planları hakkında bilgi verdi. Türkiye genelinde 16 bin 642 risk noktası belirlendiğini kaydeden Pehlivan, bu noktaların ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılması amacıyla eylemler oluşturulduğunu belirtti. Bu kapsamda, birinci derecede müdahale edilmesi ve riskin azaltılması gereken 2 bin 700'ün üzerinde "kırmızı eylem" tespit edildiğini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu: "Bugün geldiğimiz noktada yüzde 65 ila 70 arasında bu eylem planlarında ilerleme kat ettik."

YENİ PLANLAR 1 OCAK'TA UYGULAMAYA GİRECEK

81 ilde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla toplantılar ve etkinlikler düzenlendiğini aktaran Pehlivan, deprem, taşkın, heyelan ve çığ başta olmak üzere illerdeki afet risklerinin yeniden değerlendirildiğini belirtti. İkinci İl Risk Azaltma uygulama planlarının 2027-2031 dönemini kapsayacağını bildiren Pehlivan, yeni planların 1 Ocak itibarıyla uygulamaya gireceğini kaydetti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör