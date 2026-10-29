Haberler Yaşam Haberleri Afgan göçmenleri taşıyan minibüs dereye uçtu: 20 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 29.10.2026 09:42

Afgan göçmenleri taşıyan minibüs dereye uçtu: 20 kişi yaralandı

Hakkâri-Van kara yolunun Erziki mevkisinde, Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyan minibüsün dereye uçması sonucu 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Hakkâri Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Afgan göçmenleri taşıyan minibüs dereye uçtu: 20 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Kaza, Hakkâri kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Erziki mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Akbulut köyü yolunda ilerleyen ve Afganistan uyruklu göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak Erziki Deresi'ne uçtu.

Kazada minibüste bulunan 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, jandarma ekiplerinin eşliğinde ambulanslarla Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

#AFGANİSTAN #HAKKÂRİ #VAN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Afgan göçmenleri taşıyan minibüs dereye uçtu: 20 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA