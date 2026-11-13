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Giriş Tarihi: 13.11.2026 11:32

Afyon canisi Arif Sefa Özdemir nakledildi!

Geçtiğimiz 5 Kasım da 28 yaşındaki cani Arif Sefa Özdemir Afyonkarahisar ve Eskişehir hattında 8 kişiyi tüfekle hayattan kopardı. Caninin tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar'daki cezaevinden güvenlik gerekçesiyle İzmir'e nakledildiği belirtildi.

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İHA İHA
Afyon canisi Arif Sefa Özdemir nakledildi!
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Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesinde 5 Kasım da yaşanan olayda Arif Sefa Ö. (28), biçerdöver satışı üzerinden çıkan kavgada Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak'ı (56) öldürürken, ardından kaçmak için araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ile öğretmen olan Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir'i (46) katletmişti. 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Ö. Sonrasında araç ile kaçtığı Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

6 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Arif Sefa Ö.'nün güvenlik gerekçesi ile İzmir'deki bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AFYONKARAHİSAR
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Afyon canisi Arif Sefa Özdemir nakledildi!
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