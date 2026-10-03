Afyon’da akılalmaz olay! Trafikte durdurulan aracın hacizli olduğunu öğrenince bayıldı

Edinilen bilgiye göre, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Dişli Kavşağı'nda rutin yol emniyet ve kontrol faaliyeti icra etti. Durdurulan bir araçta yapılan plaka sorgulamasında, aracın yakalamalı hacizli olduğu tespit edildi.