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Giriş Tarihi: 3.10.2026 15:47

Afyon’da akılalmaz olay! Trafikte durdurulan aracın hacizli olduğunu öğrenince bayıldı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrolü sırasında durdurulan araçta seyahat eden kadın aracın hacizli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirerek bayıldı. İşte detaylar...

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İHA Yaşam
Afyon’da akılalmaz olay! Trafikte durdurulan aracın hacizli olduğunu öğrenince bayıldı
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Edinilen bilgiye göre, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Dişli Kavşağı'nda rutin yol emniyet ve kontrol faaliyeti icra etti. Durdurulan bir araçta yapılan plaka sorgulamasında, aracın yakalamalı hacizli olduğu tespit edildi.

FENALAŞARAK BAYILDI

Aracın muhafaza altına alınacağını ve yakalaması olduğunu öğrenen araç içerisindeki kadın yolcu, yaşadığı şok üzerine aniden fenalaşarak bayıldı. Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından fenalaşan vatandaş, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hacizli araç ise çağrılan oto kurtarıcı vasıtasıyla yediemin otoparkına götürüldü.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AFYON #AFYONKARAHİSAR

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Afyon’da akılalmaz olay! Trafikte durdurulan aracın hacizli olduğunu öğrenince bayıldı
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