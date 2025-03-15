Afyon’da binlerce kaçak tütün ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Şuhut ilçesi Ortapınar Köyü'nde ikamet eden B.R. isimli şahsın yasa dışı yollarla tütün, tütün mamulleri ve bandrolsüz makaron depolayarak Şuhut ilçe merkezindeki iş yerinde satışını yaptığı tespit edildi.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Elde edilen bilgiler doğrultusunda adli makamlarla yapılan koordinasyon sonucunda şüpheliye ait ikamet ve iş yerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında; 9.600 adet bandrollü ancak kaçak/sahte olduğu değerlendirilen boş makaron, 2.280 adet doldurulmuş makaron, 3.220 paket bandrolsüz Silm marka sigara, 262 paket bandrolsüz Night Blue Touch marka sigara, 3 paket 750 gramlık sigara tütünü, 3 paket 600 gramlık sigara tütünü, 3 paket 300 gramlık sigara tütünü, 9.700 gram açık tütün ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.