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Giriş Tarihi: 15.2.2025 14:49 Son Güncelleme: 15.2.2025 15:31

Afyon’da kan donduran cinayet: Oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, anne ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Oğlu tarafından bıçaklanan Hatice Ç., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyon’da kan donduran cinayet: Oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Medrese Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Hatice Ç. ile oğlu arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetlendi. Sinirlerine hakim olamayan oğlu, yanındaki bıçakla annesine saldırdı. Hatice Ç., aldığı bıçak darbeleri sonucu kanlar içinde yere yığıldı.

KOMŞULARIN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Hatice Ç., ambulansla İscehisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Afyon’da kan donduran cinayet: Oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti
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