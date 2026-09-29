Afyon’da korkutan görüntü! Dükkanlar zemine batıyor: 40 dükkanda hasar oluştu!





"KAPI KESTİĞİMİZ HALDE ZEMİN ÇÖKMEYE DEVAM EDİYOR"



Sanayide döşemecilik işiyle uğraşan esnaflardan Fevzi Özdoğan, yaşadıkları mağduriyeti ve tehlikeyi anlatırken, kendi imkanlarıyla yaptıkları tamiratların yetersiz kaldığını belirtti. Özdoğan, "Dükkanlarımız bu şekilde çatladı, biz sıvayıp tamir ettirdik ama kısa süre sonra tekrar çatladı. Bu durumu kooperatife bildirdik, yetkililere ilettik ve ilgileneceklerini söylediler. Dükkanlar sürekli aşağıya doğru basıyor. Zemin oturduğu ve kapılar sıkıştığı için kapıların alt kısımlarını kestirmek zorunda kaldık ama zemin yine aşağıya basmaya devam ediyor. Buraların bir an önce yapılmasını istiyoruz, yetkililerden acil yardım bekliyoruz" dedi.