Afyonkarahisar depremi 3 fayı tetikleyebilir

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan bölgedeki fay hatlarına ilişkin uyarılar geldi. Deprem uzmanı Serkan İçelli, sarsıntının Gemiş Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek Burdur Grabeni çevresindeki Karakent, Gökçebağ ve Maymun Dağı faylarına dikkat çekti. İçelli, söz konusu fayların 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Bölgede geçmişte yaşanan 1914 tarihli 7.1 büyüklüğündeki Burdur depremi ile 1995 yılındaki 6.2 büyüklüğündeki Dinar depremini hatırlattı.

Prof. Dr. Osman Bektaş ise Adana'daki 3.8 ve Dinar'daki 4.1 büyüklüğündeki depremleri değerlendirerek bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü belirtti. Haftalardır Ege Denizi'nden kuzeye ilerleyen deprem aktivitesine dikkat çeken Bektaş, Dinar'ın 6 ila 7 büyüklüğünde depremler üreten Uşak Deprem Kümesi'ne yakın olduğunu söyledi. Bektaş, deprem kümesinin büyümeye devam ettiğini belirterek fay hatlarının bölgesel tektonik yapı içerisinde birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör