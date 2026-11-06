Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü saldırının kurbanı oldular: Aydoğmuş çiftine acı veda!

YURDUNUSEVEN AİLENİN ACISINI PAYLAŞTI

Cenaze törenine katılan Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, öncesinde Aydoğmuş ailesine taziye ziyaretinde bulunarak aileye başsağlığı dileklerini iletti. Yurdunuseven, Ahmet Seydi Aydoğmuş ve eşi Satı Aydoğmuş için düzenlenen cenaze namazında da aileyi yalnız bırakmadı. Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Yurdunuseven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlimizde meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden, İhsaniye ilçemize bağlı Kıyır Köyümüzden hemşehrilerimiz Ahmet Seydi Aydoğmuş ve eşi Satı Aydoğmuş'un ailelerine taziye ziyaretinde bulunarak cenaze namazlarına katıldık. Merhumlara Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör