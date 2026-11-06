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Giriş Tarihi: 06.11.2026 15:10

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırının kurbanı oldular: Aydoğmuş çiftine acı veda!

Afyonkarahisar’da 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından hayatını kaybeden Ahmet Seydi Aydoğmuş ve eşi Satı Aydoğmuş, dualarla uğurlandı.

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Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN Yaşam
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü saldırının kurbanı oldular: Aydoğmuş çiftine acı veda!
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Afyonkarahisar'da 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından hayatını kaybeden vatandaşlar, gözyaşları ve dualarla son yolculuklarına uğurlanıyor. Saldırıda yaşamını yitiren Ahmet Seydi Aydoğmuş ve eşi Satı Aydoğmuş için de İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Köyde gerçekleştirilen cenaze törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Divan Katip Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in yanı sıra Aydoğmuş ailesinin yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YURDUNUSEVEN AİLENİN ACISINI PAYLAŞTI

Cenaze törenine katılan Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, öncesinde Aydoğmuş ailesine taziye ziyaretinde bulunarak aileye başsağlığı dileklerini iletti. Yurdunuseven, Ahmet Seydi Aydoğmuş ve eşi Satı Aydoğmuş için düzenlenen cenaze namazında da aileyi yalnız bırakmadı. Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Yurdunuseven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlimizde meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden, İhsaniye ilçemize bağlı Kıyır Köyümüzden hemşehrilerimiz Ahmet Seydi Aydoğmuş ve eşi Satı Aydoğmuş'un ailelerine taziye ziyaretinde bulunarak cenaze namazlarına katıldık. Merhumlara Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Bir daha böyle acılar yaşatmasın."

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AFYONKARAHİSAR #TBMM

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Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırının kurbanı oldular: Aydoğmuş çiftine acı veda!
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