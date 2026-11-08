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Giriş Tarihi: 08.11.2026 17:02

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden caninin gasp ettiği aracın sahibi: "Ölümden mucizevi kurtulduk"

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren katilin silah zoruyla aracını gasbettiği Sakaryalı Kasım Kırcı, eşiyle ölümden döndükleri dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlattı. Katilin daha önce 8 kişiyi katlettiğini sonradan öğrendiklerini belirten Kırcı, olayın etkisini üzerlerinden atamadıklarını söyledi.

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Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katleden caninin gasp ettiği aracın sahibi: Ölümden mucizevi kurtulduk
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Afyonkarahisar'da 5 Kasım'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından şüpheli Arif Sefa Özdemir, kaçarken Sakaryalı çiftin 54 ACC 723 plakalı cipini de gasbetti. Saldırganın silah zoruyla el koyduğu cipin sahibi Kasım Kırcı, yaşadıklarını anlattı. Kurtuldukları için şanslı olduklarını ancak olay nedeniyle üzüldüklerini söyleyen Kasım Kırcı, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kırcı, eşiyle kaplıcaya gittiklerini söyleyerek, "Tatil için Afyonkarahisar Gazlıgöl'e gittik. Gezelim dedik. Onun için orada bulunuyorduk. Sonra akşamüzeri köyleri gezmeye çıktık. O sırada başımıza bu olay geldi" dedi.

"ARABAYI TERK EDİN UZAKLAŞIN"

Saldırganın aracına arkadan çarptığından kaza yaptıklarını düşündüklerini belirten Kırcı, "Arkadan çarptı. Durduk. Birbirimize geçmiş olsun deriz dedik. Adam araçtan indi. Ben de inmiştim. Baktım silahı elinde. 'Arabayı terk edin, uzaklaşın' dedi. Hanım da arabadaydı. Onu da indirdi. Duvarın dibine geçmemizi söyledi. Sonra arabamızı gasbetti. Şiddet uygulamadı" diye konuştu.

'OLAYIN BAŞKA DETAYLARINI ÖĞRENDİK'

Saldırganın daha önce 8 kişiyi öldürdüğünden habersiz olduklarını belirten Kırcı, "Biz arabadan uzaklaştık. Arabayı aldı gitti. Ondan sonra gereken yerlere, 112'ye ihbarlarımızı yaptık. Jandarma ve emniyet kuvvetleri geldi. Olayın başka detaylarını öğrendik. Bize, 'Siz iyi kurtulmuşsunuz. Şükredin, sizden önce 8 kişiyi öldürmüş' dediler. Öyle deyince biz de kötü olduk" dedi.

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"BİZ KURTULDUK AMA 8 KİŞİ ÖLDÜ"

Saldırganın 2 kadın öğretmeni öldürdüğünü de sonradan öğrendiklerini ifade eden Kırcı, olayın etkisini üzerlerinden atamadıklarını dile getirerek, "Gece saat 22.30-23.00'e kadar bekledik. Emniyet kuvvetlerinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. Gece saatlerinde aracımız bulunmuş. Aracı bize teslim ettiler. Yemeğimize kadar bizi düşündüler. Kötü bir olay atlattık" diye konuştu.

Kırcı, "Duyan komşular sanki hacdan ya da umreden gelmişiz gibi ziyaret ediyor. Biz kurtulduk ama 8 kişi öldü, kötü bir olay. Allah rahmet eylesin hepsine. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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