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Giriş Tarihi: 27.09.2026 11:08

Afyonkarahisar’da acı olay: Markette çakmak gazı soluyan 7 yaşındaki Mustafa Ali öldü!

Afyonkarahisar’da zincir markette çakmak gazi tüpüyle oynayan ve gazı soluduğu ileri sürülen Mustafa Ali Avcı (7) fenalaştı. Avcı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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DHA
Afyonkarahisar’da acı olay: Markette çakmak gazı soluyan 7 yaşındaki Mustafa Ali öldü!
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Afyonkarahisar'da dün Sahipata Mahallesi'ndeki markette acı olay meydana geldi. İddiaya göre; markette çakmak gazı tüpüyle oynayan Mustafa Ali Avcı, gazı solumasının ardından kısa sürede fenalaştı.

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Avcı'nın hareketsiz kaldığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine markete sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Mustafa Ali Avcı, yaşamını yitirdi. Avcı'nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar’da acı olay: Markette çakmak gazı soluyan 7 yaşındaki Mustafa Ali öldü!
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