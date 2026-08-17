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Giriş Tarihi: 17.08.2026 16:54

Afyonkarahisar'da akılalmaz olay: Yoldan geçen araçlar bir anda mora boyandı!

Afyonkarahisar’ın Dinar-Çay karayolunda yola dökülen kimyasal madde, yağmurun da etkisiyle ilginç görüntülere sahne oldu. Mor renge boyanan yolu kullanan araçların renkleri mor renge bürünürken, durumu fark eden sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.

İHA Yaşam
Afyonkarahisar’da akılalmaz olay: Yoldan geçen araçlar bir anda mora boyandı!
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Edinilen bilgilere göre olay, Dinar-Çay karayolu üzerinde meydana geldi. Yola nereden ve nasıl döküldüğü henüz belirlenemeyen kimyasal madde, etkili olan yağışın ardından asfalt yüzeyinde köpürerek yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, araç kaportalarında reaksiyona girerek rengini mor ve beyaza dönüştürdü.

SÜRÜCÜLER BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Seyir halindeyken araçlarının renginin değiştiğini fark eden sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Muhtemel bir boya veya kaporta hasarından endişe eden vatandaşlar, karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara sığındı. Yıkama istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, köpüklü ve basınçlı suyla temizlenen araçların eski hallerine dönmesi sürücülere rahat bir nefes aldırdı.

Yola dökülen diğer ham madde Dinar ilçesine bağlı Tatarlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından köpük ve suyla yıkandı. Olayın ardından bölgede karayolları ekiplerinin inceleme başlattığı ve yola dökülen maddenin mahiyetinin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da akılalmaz olay: Yoldan geçen araçlar bir anda mora boyandı!
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