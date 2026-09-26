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Giriş Tarihi: 26.09.2026 03:22

Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı! Araçlar asılı kaldı…

Afyonkarahisar'da tuğla yüklü tır ve otomobillerin karıştığı bir kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Öte yandan köprü, kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı.

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İHA Yaşam
Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı! Araçlar asılı kaldı…
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Kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde Karahisar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, P.E. (18) idaresindeki 32 PE 410 plakalı otomobil, üst geçitte A.Ç. (41) idaresindeki 03 RB 400 plakalı tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerler üzerinde asılı kaldı. Devrilen tırın kopan kupa bölümü, demir bariyerlere çarptıktan sonra karşı yöne geçerek M.V. yönetimindeki 03 AEZ 933 plakalı otomobil ile M.O. idaresindeki 03 ACH 111 plakalı başka bir otomobile çarptı.

Kazada tır sürücüsü A.Ç. ile 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken A.Ç., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada devrilen tırın dorsesindeki tuğlalar ise yola dağıldı. Köprü, kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı. Karayolundaki trafik alternatif yollardan sağlandı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

#AFYONKARAHİSAR #İZMİR

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Afyonkarahisar’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı! Araçlar asılı kaldı…
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