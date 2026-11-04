Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralı çift alev alan otomobillerini gözyaşlarıyla izledi!
Giriş Tarihi: 04.11.2026 16:39 Son Güncelleme: 04.11.2026 16:42

Afyonkarahisar'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralı çift alev alan otomobillerini gözyaşlarıyla izledi!

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaralanan karı koca, alev topuna dönen araçlarını gözyaşları içerisinde izledi. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA Yaşam
Afyonkarahisar’da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralı çift alev alan otomobillerini gözyaşlarıyla izledi!
  • ABONE OL

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Yunak köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AH 9232 plakalı otomobil ile 42 SZ 152 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçların motor bölümlerinde yangın çıktı.

ALEVLER OTOMOBİLİ SARDI

Alevler kısa sürede araçları sararken otomobiller yanmaya başladı. Kazada yaralanan karı koca çiftin, yaralı halde ambulansı arayarak yardım istedikleri öğrenildi.

YARALI ÇİFT GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Çift, sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken otomobillerinin alevler içerisinde yanışını gözyaşlarıyla izledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı çift ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçlar ise itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası söndürüldü. Kaza sonrası iki otomobilde kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AFYONKARAHİSAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralı çift alev alan otomobillerini gözyaşlarıyla izledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA