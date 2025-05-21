Afyonkarahisar’da feci kaza! Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde gerçekleşti. Y.D. (34) idaresindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Y.D. ile yanında bulunan H.S. (33), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Y.D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı H.S.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.