Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da feci kaza! Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 21.5.2025 22:03 Son Güncelleme: 21.5.2025 22:32

Afyonkarahisar’da feci kaza! Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahisar’da feci kaza! Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde gerçekleşti. Y.D. (34) idaresindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Y.D. ile yanında bulunan H.S. (33), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Y.D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı H.S.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar’da feci kaza! Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz