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Giriş Tarihi: 12.12.2023 12:08

Afyonkarahisar'da feci kaza: Takla atan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti!

Afyonkarahisar'da Şükrü Yüce, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak takla atan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İHA
Afyonkarahisar’da feci kaza: Takla atan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti!

Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolu 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yüce (47) idaresindeki 06 FDJ 81 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp, yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada sürücü Yüce ağır yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüce yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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Afyonkarahisar'da feci kaza: Takla atan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti!
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