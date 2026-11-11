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Giriş Tarihi: 11.11.2026 22:02

Afyonkarahisar'da husumet kavgası büyüdü: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde 17 yaşındaki A.Ç.'nin tüfekle vurduğu 47 yaşındaki A.U. hayatını kaybetti.

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AA AA
Afyonkarahisar’da husumet kavgası büyüdü: 1 ölü
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İlçenin Termalkent Mahallesi Yemişçioğlu mevkisinde, daha önce çocuklar arasında yaşanan kavga nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen taraflar arasında yeniden gerginlik çıktı.

17 yaşındaki A.Ç. aralarındaki anlaşmazlık ve husumet nedeniyle çiftçilik yapan 47 yaşındaki A.U.'yu tüfekle vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çobanlar Devlet Hastanesine kaldırılan A.U. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan 17 yaşındaki A.Ç. çiftlik evinde yakalanarak gözaltına alındı.

#AFYONKARAHİSAR
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Afyonkarahisar'da husumet kavgası büyüdü: 1 ölü
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