Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da katledilen öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı: Acılı eşi tabutu başında gözyaşı döktü
Giriş Tarihi: 06.11.2026 14:39

Afyonkarahisar'da katledilen öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı: Acılı eşi tabutu başında gözyaşı döktü

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin katledildiği vahşi saldırıda hayatını kaybeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törende eşinin tabut başında döktüğü gözyaşları ise yürekleri dağladı.

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İHA İHA Yaşam
Afyonkarahisar’da katledilen öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı: Acılı eşi tabutu başında gözyaşı döktü
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde cani katil Arif Sefa Özdemir tarafından pompalı tüfekle vurularak katledilen 8 kişiden biri olan öğretmen Hilal Mete'nin cenazesi, törenin düzenleneceği alana getirildi.

TABUTUN BAŞINDA DÖKTÜĞÜ GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Tören öncesinde genç öğretmenin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Şahin Mete, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eşin feryatları alanda bulunanları duygulandırdı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Öğretmen Hilal Mete'nin son yolculuğuna uğurlanacağı törene katılmak üzere Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, il protokolü, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş tören alanındaki yerini aldı. Törenin başlaması beklenirken, alanda geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da katledilen öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı: Acılı eşi tabutu başında gözyaşı döktü
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