Afyonkarahisar’da kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesinde yaşayan Anıl Sayın ilçe merkezinde yaşadığı evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Sayın'ın evde olmadığını fark eden aile yakınları durumu jandarma ve emniyet ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışmalarına başlayan ekipler, Sayın'ın sosyal medyadan veda mektubu yayınladığını öğrendi.

CANSIZ BEDENİ MEZARLIKTA BULUNDU

Bölgeyi didik didik arayan ekipler, Sayın'ın cansız bedenini ilçedeki mezarlığın üst tarafında buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.