Afyonkarahisar’da kaza yapan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı öldü

Sürücü Şevval Ağdacı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yanındaki Meryem Yapıcı'yı ise Bayat Dr. Mete Tan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Yapıcı da müdahalelere karşın kurtarılamadı. Şevval Ağdacı ve Meryem Yapıcı'nın cenazeleri morga konuldu. Hurdaya dönen araç, kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırıldı.