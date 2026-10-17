Afyonkarahisar’da silahlı kavga 1 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Eşrefpaşa Mahallesi Fatih Pazar Yeri'nde Ömer Aykın ile Sercan Karabiber arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Aykın yanında bulunan silahla Sercan Karabiber'e üç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Karabiber ağır yaralı olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ölen Sercan Karabiber

POLİSİN 40 DAKİKALIK KAMERA TAKİBİ SONUÇ VERDİ

Yaşanan olayın ardından araçla bölgeden kaçan Ömer Aykın'ın yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 40 dakika süren kamera takibi ve yürütülen çalışmalar sonucunda Ömer Aykın'ın bulunduğu yer tespit edildi ve Ali İhsan Paşa Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında olayda kullanıldığı değerlendirilen silah da ele geçirildi.

Cinayet zanlısı Ömer Aykın

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Sercan Karabiber, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Karabiber, yaşamını yitirdi. Acı haberin duyulmasının ardından Karabiber'in yakınları hastaneye akın etti. Hastanede olası bir gerginliğe karşı polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.