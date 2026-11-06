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Giriş Tarihi: 06.11.2026 11:30

Afyonkarahisar'daki katliamın kurbanı karı koca çiftin öldürüldüğü yeri SABAH görüntüledi: 1 hafta sonra İzmir'e gideceklerdi!

SABAH, Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir'in katliamında hayatını kaybeden 73 yaşındaki Seydi Ahmet Aydoğmuş ile 68 yaşındaki eşi Satı Aydoğmuş'un öldürüldüğü noktayı görüntülendi. Yaz aylarını Kıyır köyünde geçiren, kış mevsimini geçirmek üzere bir hafta sonra İzmir'e gitmeye hazırlanan yaşlı çiftin 2 oğlu ve 1 kızı olduğu öğrenildi. Köy Muhtarı Lütfi Yaşar, olay yerine ilk ulaşanlardan biri olarak yaşanan dehşeti anlattı.

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
Afyonkarahisar’daki katliamın kurbanı karı koca çiftin öldürüldüğü yeri SABAH görüntüledi: 1 hafta sonra İzmir’e gideceklerdi!
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Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından katliamın yaşandığı güzergah üzerindeki Kıyır köyünde de büyük acı yaşandı.


Saldırgan Arif Sefa Özdemir

JANDARMA GELENE KADAR YOLLARI KAPATTI

Saldırgan Arif Sefa Özdemir'in öldürdüğü 73 yaşındaki Seydi Ahmet Aydoğmuş ile 68 yaşındaki eşi Satı Aydoğmuş'un cansız bedenleri, 03 AGV 654 plakalı araçlarının önünde bulundu. SABAH, Yaz aylarını köylerinde geçiren ve kış mevsimini geçirmek üzere İzmir'e dönmeye hazırlanan karı koca çiftin öldürüldüğü noktayı görüntüledi. Köy Muhtarı Lütfi Yaşar, olay günü yaşadıklarını, katliamın köyde yarattığı acıyı anlattı.

TELEFONLA HABER VERİLDİ, OLAY YERİNE KOŞTU

Kıyır Köyü Muhtarı Lütfi Yaşar, olay günü evinde oturduğu sırada gelen telefonla korkunç olaydan haberdar oldu. Köyün harman yeri çıkışında bir aracın durduğu, önünde de iki kişinin yerde yattığı yönünde telefon aldığını anlatan Yaşar, hiç vakit kaybetmeden otomobiline binerek olay yerine gitti. Karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten muhtar, beyaz bir aracın önünde bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenlerini gördüğünü söyledi. İlk anda hayatını kaybedenlerin kendi köylüsü olduğunu düşünmediğini belirten Yaşar, "Hemen arabama bindim, koştum vardım. Baktım bir beyaz araba duruyor. Önünde bir erkek, bir bayan cesedi var. Ben bunların bizim köylümüz olduğunu düşünmedim. Araç da bizim köyden bir araç değildi. İnsanların öldürüldüğünü düşünerek cesetlerin yanına yanaşmadım. Hemen karakolumuzu aradım. Karakolumuz gelene kadar yolları kestim. Öteden gelen araçları, bu taraftan gelen araçları geçirmedim. Güvenlik aldım. Savcı hanım geldikten sonra cesetlerin yanına vardık. O zaman bizim köylümüz olduklarını öğrendik" dedi.

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1 HAFTA SONRA İZMİR'E GİDECEKLERDİ

Hayatını kaybeden Seydi Ahmet ve Satı Aydoğmuş çiftinin yaz aylarını Kıyır köyünde, kış aylarını ise İzmir'de geçirdiği öğrenildi. Köyde kendilerine ait evleri ve bahçeleri bulunan çiftin yaz boyunca bahçeleriyle ilgilendiği, sakin bir yaşam sürdüğü belirtildi. Havaların soğumasıyla birlikte İzmir'e dönmeye hazırlanan yaşlı çiftin yaklaşık bir hafta içerisinde köyden ayrılmayı planladığı ortaya çıktı. Çiftin 2 erkek ve 1 kız çocuğunun bulunduğunu belirten muhtar Lütfi Yaşar, yaşlı çiftin köyde herkes tarafından sevilen, kimseyle sorun yaşamayan insanlar olduğunu söyledi.

CUMA NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUKLARINA UĞURLANACAKLAR

Kıyır köyünde büyük üzüntüye neden olan saldırıda hayatını kaybeden 73 yaşındaki Seydi Ahmet Aydoğmuş ile 68 yaşındaki eşi Satı Aydoğmuş'un cenazeleri cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilecek. yaşlı çiftin ölümü 2 oğlu, 1 kızı'nın olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR #AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'daki katliamın kurbanı karı koca çiftin öldürüldüğü yeri SABAH görüntüledi: 1 hafta sonra İzmir'e gideceklerdi!
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