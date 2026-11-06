Afyonkarahisar’daki katliamın kurbanı karı koca çiftin öldürüldüğü yeri SABAH görüntüledi: 1 hafta sonra İzmir’e gideceklerdi!

TELEFONLA HABER VERİLDİ, OLAY YERİNE KOŞTU

Kıyır Köyü Muhtarı Lütfi Yaşar, olay günü evinde oturduğu sırada gelen telefonla korkunç olaydan haberdar oldu. Köyün harman yeri çıkışında bir aracın durduğu, önünde de iki kişinin yerde yattığı yönünde telefon aldığını anlatan Yaşar, hiç vakit kaybetmeden otomobiline binerek olay yerine gitti. Karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten muhtar, beyaz bir aracın önünde bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenlerini gördüğünü söyledi. İlk anda hayatını kaybedenlerin kendi köylüsü olduğunu düşünmediğini belirten Yaşar, "Hemen arabama bindim, koştum vardım. Baktım bir beyaz araba duruyor. Önünde bir erkek, bir bayan cesedi var. Ben bunların bizim köylümüz olduğunu düşünmedim. Araç da bizim köyden bir araç değildi. İnsanların öldürüldüğünü düşünerek cesetlerin yanına yanaşmadım. Hemen karakolumuzu aradım. Karakolumuz gelene kadar yolları kestim. Öteden gelen araçları, bu taraftan gelen araçları geçirmedim. Güvenlik aldım. Savcı hanım geldikten sonra cesetlerin yanına vardık. O zaman bizim köylümüz olduklarını öğrendik" dedi.