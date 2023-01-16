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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Can kardeşlerdi şimdi de kök hücre kardeşi oldular

Bir çeşit kan hastalığı olan Fanconi anemi hastası 14 yaşındaki Mustafa Demir’e 11 yaşındaki kardeşi Muhammed’den alınan kök hücre nakledildi. Malatya’da gerçekleşen nakille yeniden hayata tutunan Muhammed yaklaşık bir ay sonra hastaneden taburcu olacak.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Can kardeşlerdi şimdi de kök hücre kardeşi oldular

Adıyaman'da tekstil işçisi baba Osman Demir, bir yıl önce halsizlik ve ateş şikayetiyle hastaneye başvurduklarını söyledi. Hastanede yapılan tetkik incelemelerden sonra nadir hastalıklar olarak bilinen Fanconi anemisi tanısı konulduğunu anlatan baba Demir, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce halsizlik ve ateş şikayetiyle hastaneye başvurduk. Ancak, farklı hastalıklar söylendi. En son ise Mustafa'yı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne getirdik. Burada teknik incelemeler den sonra Fanconi anemisi hastası olduğu ortaya çıktı. Bu hastalıklın tedavisi şuan yok. Bu tür kan hastalığı olan çocukların iyi korunması ve enfeksiyon kapmaması gerektiğini söylediler. Hazır, şekerli gıdalar ve çikolata yemesi yasak. Bu hastaların doğal beslenmesi gerekiyor" dedi.

KARDEŞİNDEN ALINAN KÖK HÜCRE İLE HAYAT BULDU

Hastalığın ilaçla tedavisinin mümkün olmadığını, sadece trombosit değerleri düştüğü zaman kan takviyesi yapıldığını belirterek, tek çözümün kök hücre nakli olduğunu ifade eden baba Osman Demir, "Ailede, yakınlarımız da alınan doku örneklerinde, sadece küçük oğlum Muhammed'in örnekleri uygun çıktı. Yaklaşık bir yıl hastalıkla mücadele eden Mustafa'nın sağlığına kardeşi Muhammed'den alınan kök hücre ile sağlığına kavuştu. Tabi burada hocalarımızın katkısını unutmamız lazım" diye konuştu.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Fanconi aplastik anemisi (FA), ilerleyici kemik iliği yetmezliği, konjenital anomaliler ve lösemi başta olmak üzere çeşitli malignitelere eğilimle seyreden kalıtsal bir hastalıktır. Bunun için de kök hücre bağışına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Arzu Akyay ise, "Mustafa Fanconi aplastik anemisi denilen kemik iliği yetmezliği rahatsızlığı var. Kardeşi Muhammed'den alınan kök hücre ile nakil tedavimizi gerçekleştirdik. Nakilimiz başarılı gerçekleşti. Şuan sağlık durumu iyi seyrediyor. Mustafa'yı yaklaşık bir ay içerisinde taburcu edeceğiz" dedi.

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Can kardeşlerdi şimdi de kök hücre kardeşi oldular
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