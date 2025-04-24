Ağabeyini ve onun eski eşini boğup tandıra gömmüştü: Kız kardeşini öldürdüğü iddiasına beraat!

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA YAPILDI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Yusuf Turhan hazır bulundu. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Duruşma savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek sanığın delil yetersizliğinden beraatini istedi Mütalaa sonrası savunma için söz verilen sanık Yusuf Turhan, "Ben beraatimi değil, suçlu kimse onun ortaya çıkmasını istiyorum. Bunun böyle bitmemesi lazım. Suçlular cezasını çeksin. Adil yargılama istiyorum" dedi.

BAKANLIK AVUKATINDAN YENİDEN KEŞİF TALEBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yapılan keşifte heyetten kimse olmadığı, kendilerinin de keşifte yer almaması nedeniyle yeniden keşif yapılmasını talep etti. Bakanlık avukatı ayrıca, her ne kadar maktul Havva'nın cesedinin bulunamamış olsa da hiçbir kaydının olmaması ve yurt dışına çıkışına dair resmi kurumlarda da bir belge bulunmaması nedeniyle öldü olarak kabul edilmesi gerektiği ve bu yüzden de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, bakanlık avukatının talebini reddederek, sanık Yusuf Turhan'ın 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçlamasından delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Karar sonrası sanık Turhan, "Bu mahkeme böyle bitmesin. Elini ayağını öpeyim başkanım" dedi.