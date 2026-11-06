Ağaç yola devrildi 6 araç altında kaldı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Şişli'de etkili olan yağmurun etkisiyle beraber büyük bir ağaç sokağa devrildi. Olay, dün Nişantaşı Büyükçiftlik Sokak'ta meydana geldi. İki gündür devam eden sağanak yağışın ardından büyük bir ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek sokağa düştü. Ağacın altında kalan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağacın kaldırılması ve zarar gören araçların bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı. 4 motosiklet ve 2 otomobilde hasar oluşurken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.