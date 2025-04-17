Ağır tonajlı araç başka bir araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza İskenderun'un İsmet İnönü Mahallesi Deniz alayı kavşağında meydana geldi. kavşakta Hacı A.'nın kullandığı su arazözü karşı yönden gelen şekere yoluna doğru çıkmaya çalışan başka bir araca çarptı. Kazada su arazözünün sürücüsü Hacı A. hayatını kaybederken, H.K.'da ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis kipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, arazözün içinde sıkışan sürücü Hacı A. Ve yanındaki H.K.'yi araç içerisinden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde arazöz sürücüsü Hacı A.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan H.K. ise ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.