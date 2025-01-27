Ağız kanseri hastaya bacak kemiğinden çene yapıldı

Karaman'da yaşayan ve boynunda kitle şikayetiyle hastaneye başvuran Döne Ayşe Bayram'a (62) ağız kanseri teşhisi konuldu. Konya Şehir Hastanesinde yapılan müthiş operasyonla çene kemiği ve ağız içindeki tümör kitlesi alınan Bayram'a, bacak kemiğinden alınan parçayla yeni çene kemiği yapıldı. 14 saat süren müthiş operasyonla sağlığına kavuşan Bayram, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği hekimlerimizden Uzm. Dr. Zikrullah Baycar, "Hastanın bacağından uygun büyüklükte kemik ve cilt dokusu alındı ve çene yerine yerleştirildi. Alınan kemik dokusu, eski çeneye benzer şekilde şekillendirildi ve damarlar mikroskop altında mikro cerrahi aletler yardımıyla birbirine bağlandı" dedi.Ameliyatı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Abitter Yücel, "Yapılan biyopsi sonucunda tümörün boyna yayıldığı, ancak ana yerleşim yerinin ağız içi olduğu tespit edildi. Ameliyat yaklaşık 14 saat sürdü. Hastamızı şifa ile taburcu ettik. Ağız kanseri genellikle 50-60 yaş arasında görülür. Erken teşhis çok önemlidir" dedi.