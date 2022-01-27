Ağlatan veda

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede, 79 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam’ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik, gözyaşları içinde uğurlandı
İstanbul'da, Kovid'e bağlı organ yetmezliğinden yaşamını yitiren Türk sinemasanın en değerli oyuncularından, Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik (79), binlerce seveni tarafından sonsuzluğa uğurlandı... Kötü hava şartlarından dolayı ertelenen anma ve cenaze törenleri, dün İstanbul'da gerçekleştirildi. İlk olarak 1989- 1994 arasında başkanlığını yaptığı Şişli Belediyesi'nde anma töreni düzenlendi. Fatma Girik'in Türk bayrağına sarılı naaşı törenin yapıldığı belediye binasına taşındı. İstiklal Marşı'nın ardından usta sanatçının filmlerinden kesitlerin yer aldığı kısa bir gösterim yapıldı. Konuşmaların ardından helallik alındı. Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik için ikinci tören Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Girik'e son kez veda etmek için törene katılan sanatçı dostları konuşmaları sırasında gözyaşlarını tutamadı. Oyuncu Hülya Koçyiğit, "O güzelim gözlerinden ışık parlardı. Türk sinemasında herkesin aklına Fatma Girik gelirdi. Cesur bir insandı. Seni hiç unutmayacağız" dedi. Ediz Hun ise "58 yıl önce tanıştık. Dürüst, menfaat peşinde koşmayan bir insandı. Sarsılmaz duruşuyla dürüst karakterli bir insandı. Türk sineması ve sanat âlemi için çok büyük bir kayıp" diye konuştu. Nur Sürer de, "O dört goncanın en değerlisiydi. Başkanlık yaptığı dönemde bir sanatçının kendisine gelip eviyle veya mal varlığıyla bir istekte bulunmadığını, o yüzden sanatçı dostlarıyla gurur duyup çok sevdiğini söylerdi" diye konuştu. Çocuk yuvasından alıp manevi kızı olarak yetiştirdiği Fatma Ahu Turanlı ise, "Anne şefkatiyle kucaklayıp beni topluma kazandırdı. İyi ki onun kızıyım. Gurur duyuyorum. O çınar ağacımdı" ifadelerini kullandı.
EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK
Ardından Fatma Girik'in naaşı, zabıta tören ekibi tarafından omuzlara alınarak Teşvikiye Camisi'ne götürüldü. Girik'i son yolculuğuna, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli parti yöneticileri, sanatçılar Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Halil Ergün, Ediz Hun, Selda Alkor, Erdal Özyağcılar, Meltem Cumbul, Nuri Alço, Bekir Aksoy, Saruhan Hünel ve çok sayıda seveni uğurladı. Sanatçının naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, 2015'te ölen eşi yönetmen Memduh Ün'ün yanına defnedilmek üzere Bodrum'a gönderildi.
SULTAN'DAN SON ÖPÜCÜK
YEŞİLÇAM'IN sultanı Türkan Şoray, hasta olmasına rağmen yakın dostunu yalnız bırakmadı. Tabuta sarılıp ağlayan Şoray, ayakta durmakta güçlük çekti. Şoray, "Son kez sarıldım. Vedalaştım" diyerek konuşacak durumu olmadığını belirtti. Girik'in tabutu başında gözyaşı döken Türkan Şoray, yakın dostunun resmine bakarak tabutunu öptü.