Ağrı’da aile hekimleri artık INR, röntgen ve mamografi gibi tetkikler isteyebilecek

Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Daharlı, yeni düzenlemenin detaylarını kamuoyuyla paylaşarak, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Daharlı, "Aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezleri, hastanelerle dijital olarak entegre hale getirildi. Bu sistem sayesinde aile hekimleri, INR, röntgen, mamografi ve kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Tetkik sonuçları ise aile hekimlerinin kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi ekranlarında görüntülenebilecek" dedi.

MHRS İLE YENİ KONTENJANLAR OLUŞTURULDU

Düzenlemenin getirdiği yeniliklerden birinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yalnızca aile hekimlerinin hastalarına özel kontenjanlar oluşturulması olduğunu ifade eden Daharlı, "Aile hekimleri, kayıtlı hastalarını değerlendirdikten sonra sevk veya hekim notu oluşturabilecek. Hastanelerdeki hekimler, bu notları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden görüntüleyebilecek" diye konuştu.

HASTALARIN KOLAYLIĞI İÇİN ÖZEL KOD UYGULAMASI

Laboratuvar tetkiklerinde istem sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Daharlı, "Aile hekimleri, laboratuvar tetkikleri için istem yaptıktan sonra hastaya e-Nabız üzerinden özel bir kod üretilecek. Hasta, bu kodu kullanarak herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan işlem yaptırabilecek. Ancak bu kod, istem tarihinden itibaren 3 iş günü içinde kullanılmazsa geçersiz olacak" dedi.

RANDEVULAR VE SONUÇLAR DİJİTAL SİSTEM ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK

Mamografi ve kalça ultrasonografisi gibi özel tetkiklerde, aile hekimlerinin randevu oluşturacağını belirten Daharlı, "Aile hekimleri, Gelişimsel Kalça Displazisi Programı kapsamında 20-100 günlük bebekler için uygun ultrason tetkiki randevularını da oluşturabilecek. Tetkik sonuçları, hekimlerin kullandıkları sistem ekranlarına uyarı olarak düşecek" ifadelerini kullandı.

DANIŞMANLIK VE SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİ ENTEGRE OLUYOR

Daharlı, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde danışmanlık faaliyetlerinin de dijital entegrasyona dahil edildiğini belirtti. Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde görevli personelin, hastaya ait son üç hekim bilgi notunu görüntüleyebileceğini aktaran Daharlı, "Bu merkezlerdeki personel, verdikleri danışmanlık hizmetlerine ilişkin bilgi notlarını sisteme ekleyebilecek. Böylece bu notlar diğer basamaklardaki sağlık çalışanları tarafından görüntülenebilecek" dedi.

90 GÜNLÜK TETKİK SONUÇLARI GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde görev yapan sorumlu hekim ve diyetisyenlerin, herhangi bir sağlık kuruluşunda son 90 gün içinde yapılan tahlil ve tetkik sonuçlarını sistem üzerinden görüntüleyebileceğini belirten Daharlı, vatandaşların da tüm sonuçlarına e-Nabız üzerinden erişebileceğini ifade etti.