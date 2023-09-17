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Giriş Tarihi: 17.9.2023 17:37 Son Güncelleme: 17.9.2023 17:48

Ağrı’da dereye giren genç boğuldu

Ağrı’da serinlemek için dereye giren 18 yaşındaki genç, boğuldu.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da dereye giren genç boğuldu

Edinilen bilgilere göre bu gün saat 14.00 sularında, Ağrı Merkeze Bağlı Egribelen Köyünde meydana gelen olayda, köyün yakınlarından geçen dereye serinlemek için giren 18 yaşındaki Muhammed Söğüt isimli genç, girdiği suda bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile sudan çıkarılan genç, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Ağrı’da dereye giren genç boğuldu
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