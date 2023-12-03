Ağrı’da devrilen tır sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 11.45 sıralarında, eski Ağrı Hamur Tutak yolu üzerinde meydana geldi. Hamur ilçesi yönünden Tutak ilçesi yönüne giden 38 GY 994 plakalı çekici, sürücüsü Mehmet Nuri Akıncı'nın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, çekicinin altında kalan sürücü Akıncı olay yerinde yaşamını yitirdi. Akıncı'nın cansız bedeni, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.