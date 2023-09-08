Ağrı’da emniyet kemeri takmayan genç, trafik kazasında öldü

Ağrı'da dün saat 16.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı Yolu'nda meydana gelen kazada, aşırı hız yapan sürücü, direksiyon kontrolünü yitirerek yoldan çıkıp takla attı.

Araçta bulunan Ali İsingir (24), camdan fırlayarak aracın altında kaldı. Olay yerinde yaşamını yitiren İsingir'in cenazesi, otopsi için hastaneye kaldırıldı. Araçtaki diğer iki yolcu Hüseyin Alçın ve Ümit Sultan ise yaralı olarak hastaneye götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.