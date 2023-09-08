Haberler Yaşam Haberleri Ağrı’da emniyet kemeri takmayan genç, trafik kazasında öldü
Giriş Tarihi: 8.9.2023 20:22 Son Güncelleme: 8.9.2023 21:08

Ağrı’da emniyet kemeri takmayan genç, trafik kazasında öldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takmayan bir genç hayatını kaybetti.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da emniyet kemeri takmayan genç, trafik kazasında öldü

Ağrı'da dün saat 16.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı Yolu'nda meydana gelen kazada, aşırı hız yapan sürücü, direksiyon kontrolünü yitirerek yoldan çıkıp takla attı.

Araçta bulunan Ali İsingir (24), camdan fırlayarak aracın altında kaldı. Olay yerinde yaşamını yitiren İsingir'in cenazesi, otopsi için hastaneye kaldırıldı. Araçtaki diğer iki yolcu Hüseyin Alçın ve Ümit Sultan ise yaralı olarak hastaneye götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Vatandaş afet derdinde İmamoğlu şov peşinde! "Fotoğraf çektirip gittiler"
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Kaynanayla İstanbul turu
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti! İşte konuşulan rakamlar
Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
Sırra kadem basmıştı! Selena'nın Selin'i yıllar sonra çıktı! İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci'nin son hali...
OVP milyonların cebine yansıyacak! Sabit gelirliye konut ikinci emekliliğe destek
4 hastanın ölümünden yargılanıyor! Sabıkalı doktor hayatını kararttı: "Ömrümü elimden aldı"
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hamile! Mutlu haberin ardından ilk işi bakın ne oldu?
Başkan Erdoğan'ın girişimleri dünyaya umut oluyor! Soçi sonrası 40 gemiyle Afrika’ya umut taşınacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı’da emniyet kemeri takmayan genç, trafik kazasında öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA