Ağrı’da feci kaza! İçinde 7 kişinin olduğu araç taklalar attı: Yaralılar var!

Edinilen bilgilere göre, Muş'un Malazgirt ilçesinden Van'ın Erciş ilçesine gitmek üzere yola çıkan araç, Patnos Cezaevi mevkisine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.
ARAÇTA 7 KİŞİ BULUNUYORDU
Akşam saatlerinde yaşanan kazada araçta 3 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu öğrenildi. Kazada 1 kişinin ağır yaralandığı bildirilirken, diğer kişilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Kazanın ardından olayın nasıl meydana geldiği ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.