Haberler Yaşam Haberleri Ağrı’da feci kaza! İçinde 7 kişinin olduğu araç taklalar attı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 27.10.2026 15:27

Ağrı’da feci kaza! İçinde 7 kişinin olduğu araç taklalar attı: Yaralılar var!

Ağrı’nın Patnos ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. İçerisinde 3 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu araç taklalar attı. İlk bilgilere göre kazada yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Ağrı’da feci kaza! İçinde 7 kişinin olduğu araç taklalar attı: Yaralılar var!
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Muş'un Malazgirt ilçesinden Van'ın Erciş ilçesine gitmek üzere yola çıkan araç, Patnos Cezaevi mevkisine geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.



ARAÇTA 7 KİŞİ BULUNUYORDU

Akşam saatlerinde yaşanan kazada araçta 3 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu öğrenildi. Kazada 1 kişinin ağır yaralandığı bildirilirken, diğer kişilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Kazanın ardından olayın nasıl meydana geldiği ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AĞRI #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı’da feci kaza! İçinde 7 kişinin olduğu araç taklalar attı: Yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA