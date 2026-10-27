Ağrı’da feci kaza! İçinde 7 kişinin olduğu araç taklalar attı: Yaralılar var!





ARAÇTA 7 KİŞİ BULUNUYORDU



Akşam saatlerinde yaşanan kazada araçta 3 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu öğrenildi. Kazada 1 kişinin ağır yaralandığı bildirilirken, diğer kişilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Kazanın ardından olayın nasıl meydana geldiği ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

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