Ağrı’da karaciğer yetmezliği tanısı alan 2 yaşındaki Yunus Emre, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi

Patnos Devlet Hastanesine sarılık belirtisiyle başvuran Yunus Emre, burada yapılan muayene ve tetkiklerin ardından karaciğer yetmezliği teşhisiyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine nakledildi. Uzman hekimlerce yapılan değerlendirmede, çocuğun karaciğer nakli gerektirdiği belirlendi.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu, Yunus Emre'ye annesinden karaciğer nakli yapılmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından hızla devreye girilerek Ağrı'ya bir ambulans uçak gönderildi. Hastaneden ambulansla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na ulaştırılan minik hasta, burada bekleyen ambulans uçağa alındı. Sağlık ekiplerinin eşlik ettiği Yunus Emre, başarılı şekilde Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, süreci yakından takip eden sağlık personeline teşekkür ederek, "Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle bir çocuğumuzun hayatına umut olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu tür durumlarda hızlı ve koordineli hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Tüm sağlık ekibimize, sağlık çalışanlarımıza ve Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre'nin Hacettepe Üniversitesi'nde yapılacak değerlendirmelerin ardından karaciğer nakli operasyonuna alınması bekleniyor. Minik hastanın sağlık durumu yakından takip ediliyor.