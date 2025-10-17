AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilk kez gerçekleşen MEB AGS sınav sonuçları 13 Ağustos tarihinde ilan edilmişti. 25 bin öğretmen atamasında 15 bin sözleşmeli öğretmenin tercih süreçleri için detaylar netleşirken 10 bin öğretmen atama ise Milli Eğitim Bakanlığı Akademisine olacak. Peki MEB AGS öğretmen ataması ne zaman belli olacak, başvuru süreci nasıl işleyecek, kimler başvurabilecek? İşte öğretmen adaylarının yakından takip ettiği AGS atama sürecine dair son gelişmeler…
25 bin öğretmen atama kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmenin KPSS puanı kapsamında, 10 bin öğretmenin ise MEB AGS ile Akademi için atanacağını paylaşmıştı.
15 bin öğretmenin tercih başvuruları 17-21 Ekim tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 24 Kasım tarihinde ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen istihdamında yeni bir döneme geçiyor. Bakanlık, AGS (Akademi Giriş Sınavı) kapsamında 10 bin öğretmen atama gerçekleştirecek.
Henüz MEB tarafından resmi duyuru paylaşılmadı. Detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları ardından öğretmen adayları mesleki yeterlilikleri için akademide eğitim alacak. İlk kez bu sene gerçekleşen sınavın ardından Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmenler belirlenecek.
10 bin öğretmen ataması akademiye gerçekleştirilecek.