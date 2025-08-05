AGS SONUÇ TAKVİMİ 2025: MEB 2025 AGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

2025 Akademik Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar, sınav puanlarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek resmi açıklamayı yakından takip ediyor. AGS puanı, adayların sınav başarısını adil biçimde ölçmek amacıyla, AGS puanının %50'si ile Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanının %50'si toplanarak hesaplanacak. AGS kapsamında gerçekleştirilen ilk oturum olan MEB-AGS'de, adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltilmiş ve bu sorular için toplam 110 dakikalık süre verilmişti. ÖSYM'nin yayımladığı 2025 sınav takvimine göre, AGS sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. Peki, AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...