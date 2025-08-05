AGS SONUÇ TAKVİMİ 2025: MEB 2025 AGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

2025 Akademik Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar, sınav puanlarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek resmi açıklamayı yakından takip ediyor. AGS puanı, adayların sınav başarısını adil biçimde ölçmek amacıyla, AGS puanının %50'si ile Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanının %50'si toplanarak hesaplanacak. AGS kapsamında gerçekleştirilen ilk oturum olan MEB-AGS'de, adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltilmiş ve bu sorular için toplam 110 dakikalık süre verilmişti. ÖSYM'nin yayımladığı 2025 sınav takvimine göre, AGS sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. Peki, AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için geri sayım başladı. Adayların büyük bir merakla beklediği sınav sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Sınava katılan adaylar, belirtilen tarihte sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.
MEB AGS/ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz'da gerçekleştirilen Akademiye Giriş Sınavı (AGS) kapsamında uygulanan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Adaylar, sınav sorularını ve cevap anahtarını görmek için aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulama ekranına ulaşabilirler.
MEB 2025 - AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ