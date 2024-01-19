Ağzı kanseri aşıyla önlenebiliyor

Op. Dr. Burak Ersak, rahim ağzı kanserinin aşıyla yüzde 90 oranında önlenebildiğini açıkladı. Op. Dr. Ersak, "Hastalık çoğu zaman bulgu vermiyor. Belirtiler genelde kanama veya kötü kokulu akıntı şeklinde görülüyor. Rahim ağzı kanserlerinin yüzde 90'dan fazlası belki yüzde 99'u HPV virüsünden kaynaklı. Çoklu partner veya bağışıklık sistemindeki bozulmalar risk teşkil ediyor" dedi. Kadın doğum ve jinekolojik muayeneler arttıkça kanserin sıklığının azalacağını dile getiren Ersak, "Rahim ağzı kanseri ileri yaş grubunda daha yaygın görülüyor. HPV aşısının yüzde 90 koruyucu özelliği var. Rahim ağzı kanserinin hızlı öldürücülüğü bulunmuyor. Erken tanı yapılırsa 5 yıllık sağ kalım oranları yüzde 90'ın üzerine çıkıyor" ifadelerini kullandı.