Ağzı kokuyor diyen kocaya tazminat

Antalya'da görülen boşanma davasında eşine yönelik "Annem ve babama hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor, istemiyorum" ifadelerini kullanan kocanın manevi tazminat ödemesine hükmedildi. 2024'te açılan karşılıklı boşanma davasında yerel mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak tazminat ve nafaka taleplerini reddetmişti. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi ise erkeği daha ağır kusurlu bularak kadın lehine yalnızca maddi tazminata hükmetti, ancak manevi tazminat ve nafaka taleplerini geri çevirdi. Kadın vekilinin temyizi üzerine dosyayı ele alan Yargıtay, kararı oy birliğiyle bozdu.

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Yargıtay kararında, erkeğin eşi için "İstanbul'da yapamaz, o köyde yaşayan bir insan, benim yanıma yakışmıyor, sadece annem ve babama hizmet etsin diye aldım, ağzı kokuyor, istemiyorum, nefret ediyorum" dediği hatırlatıldı. Bu sözlerin kadının kişilik değerlerine ağır saldırı niteliği taşıdığını belirten Yüksek Mahkeme, az kusurlu eş lehine manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini kaydetti. Kararda, nafaka konusuna da açıklık getiren Yargıtay, dava süresince kadın lehine tedbir nafakası bağlanması gerektiğini belirtti. Dosya, tazminat ve nafaka miktarlarının belirlenmesi için yeniden mahkemeye gönderildi. Avukat Dilek Yüksel de eşin bu şekilde aşağılanmasının duygusal şiddet ve ağır kusur sayıldığını belirterek kararı yerinde bulduğunu söyledi.