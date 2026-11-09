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Giriş Tarihi: 09.11.2026 16:18

Ahşap parke devri bitiyor! Evlerde yeni zemin trendi belli oldu

Ev dekorasyonunda yıllardır popülerliğini koruyan ahşap parke devri bitiyor. Zemin tasarımlarında değişen trendler, klasik tercihlerden uzaklaşılmasına neden oluyor. Evini yenilemek isteyenlerin dikkatini çeken yeni dönem, dekorasyon anlayışını baştan aşağı değiştirmeye hazırlanıyor.

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Ahşap parke devri bitiyor! Zeminlerde yeni trend belli oldu
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Evlerde yıllardır tercih edilen ahşap parkeler için değişim zamanı geldi. Dekorasyon trendlerinin yenilenmesiyle birlikte zeminlerde alışılmış modellerin yerini farklı tasarımlar almaya başladı. Bu dönüşüm, evini baştan aşağı yenilemeyi düşünenlerin de ilgisini çekiyor.

Ahşap parke devri bitiyor! Zeminlerde yeni trend belli oldu

AHŞAP PARKEYE ALTERNATİF: SPC ZEMİN KAPLAMA

SPC, İngilizce "Stone Plastic Composite" ifadesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Taş tozu ve PVC esaslı bileşenlerden oluşan sert çekirdekli bu zemin kaplama sistemi, doğal ahşap görünümünü taklit eden desenleriyle dikkat çekiyor.

Farklı kalınlık ve yüzey seçenekleriyle üretilen SPC kaplamalar, genellikle kilitli geçme sistemiyle döşeniyor. Bu sayede uygun zemin koşullarında uygulama süreci kolaylaşırken mevcut sert zeminlerin üzerine döşenebilen modeller de bulunuyor.

Ahşap parke devri bitiyor! Zeminlerde yeni trend belli oldu

SPC PARKENİN AVANTAJLARI NELER?

SPC zemin kaplamaların öne çıkan özelliklerinden biri suya karşı dayanıklılığı. Ahşap esaslı laminat ürünlerden farklı olarak mineral ve polimer esaslı bir çekirdeğe sahip olması, nemli alanlarda kullanım açısından avantaj sağlayabiliyor.

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Ahşap parke devri bitiyor! Zeminlerde yeni trend belli oldu

SPC kaplamaların tercih edilmesinde etkili olan diğer özellikler şöyle:

  • Suya dayanıklılık: Uygun ürün ve doğru montajla suya karşı yüksek direnç gösterebiliyor.

  • Kolay temizlik: Günlük temizlik işlemleri fazla uğraş gerektirmiyor.

  • Ahşap görünümü: Meşe, ceviz ve farklı doğal ahşap desenlerini taklit eden seçenekler bulunuyor.

  • Kolay uygulama: Kilitli geçme sistemine sahip modeller hızlı döşenebiliyor.

  • Bakım kolaylığı: Gerçek ahşap parkeler gibi düzenli zımparalama ve cilalama gerektirmiyor.

Ahşap parke devri bitiyor! Zeminlerde yeni trend belli oldu

HER ALANA UYGUN MU? SPC PARKENİN DEZAVANTAJLARI VAR MI?

SPC zemin kaplamalar pek çok avantaj sunsa da tercih edilmeden önce bazı ayrıntıların değerlendirilmesi gerekiyor. Öncelikle uygulama yapılacak zeminin düz, temiz ve kuru olması önem taşıyor. Zemindeki bozukluklar, kaplamanın birleşim noktalarında sorunlara yol açabiliyor.

Ayrıca ağır mobilyalar ve keskin cisimler yüzeyde hasar oluşturabiliyor. Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalma da ürünün renk ve görünümünü etkileyebiliyor. Bu nedenle ürünün teknik özelliklerinin, garanti koşullarının ve kullanım alanının önceden incelenmesi gerekiyor.

Ahşap parke devri bitiyor! Zeminlerde yeni trend belli oldu

AHŞAP PARKE Mİ, SPC Mİ? HANGİSİ DAHA AVANTAJLI?

Ahşap parke ile SPC kaplama arasında seçim yaparken evin kullanım özellikleri ve beklentiler belirleyici oluyor.

Gerçek ahşap parke, doğal dokusu ve yıllar içinde zımparalanarak yenilenebilmesiyle öne çıkıyor. Ancak su ve nem karşısında daha hassas olması, kullanım ve bakım konusunda dikkat gerektiriyor.

Ahşap parke devri bitiyor! Zeminlerde yeni trend belli oldu

SPC kaplama ise suya dayanıklılık, kolay temizlik ve farklı dekorasyon seçenekleri arayanlar için alternatif oluşturuyor. Özellikle mutfak, antre ve yoğun kullanılan alanlarda tercih edilebiliyor.

Ahşap parke devri bitiyor! Zeminlerde yeni trend belli oldu

Dolayısıyla iki ürün arasında kesin bir üstünlükten söz etmek yerine kullanım alanına, ürün kalitesine ve uygulama koşullarına göre karar vermek gerekiyor. Evini yenilemek isteyenler için SPC zemin kaplamalar, klasik ahşap parke seçeneklerinin yanında değerlendirilebilecek yeni nesil alternatiflerden biri olarak dikkat çekiyor.

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Ahşap parke devri bitiyor! Evlerde yeni zemin trendi belli oldu
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