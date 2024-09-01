Ahu Tuğba hayatını kaybetti

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, kızıyla birlikte yaşadığı ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında yaşamını yitirdi. Nisan ayında Miami'de trafik kazası geçiren ve uzun süre hastanede tedavi gören Ahu Tuğba, bir süredir astımla mücadele ediyordu.İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak 1955'te dünyaya gelen Ahu Tuğba, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu. Tuğba, yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifiyle sinemayla tanıştı. Henüz ortaokuldayken sinema hayatına giren Tuğa, oyunculuk tutkusu için Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili Bölümü'ndeki öğrenimini yarım bıraktı.Türk sinemasında 1970'lerin sonlarından itibaren tanınmaya başlayan ünlü oyuncu, Derviş Bey, Dokunmayın Şabanıma, Banker Bilo ve Taçsız Kraliçe filmlerindeki rolüyle hafızalara kazındı. Tuğba, bir süre gazino sanatçısı olarak da gösteriler yaptı ve 1987'de Buyur Gel/Mırnık adlı müzik albümünü çıkardı. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrolü paylaşan Tuğba, 2006'da "Meçhule Gidenler" dizisinde rol aldıktan sonra sinema kariyerine ara verdi.