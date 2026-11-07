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Giriş Tarihi: 07.11.2026

Aile boyu hırsızlar adaletten kaçamadı

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Aile boyu hırsızlar adaletten kaçamadı
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İSTANBUL'da kuyumcuları müşteri gibi girerek hedef alan, el çabukluğu ve kafa karıştırma yöntemiyle ziynet eşyası ve nakit para çalan çetenin üyeleri, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin titiz takibiyle yakalandı. Çete lideri annenin 2013 yılından, kızının ise 2015 yılından bu yana firari olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda çete üyelerinin müşteri gibi girdikleri kuyumcularda, dikkat dağıtma ve el çabukluğuyla yüksek miktarda ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin son olarak bir emlakçı aracılığıyla kiraladıkları Sancaktepe'de bir adreste saklandıkları ortaya çıktı. Adrese düzenlenen operasyonda; çetenin lideri olduğu belirtilen ve Z.Ö, saha elemanı olan kızı D.Ö. ve gözcülük yapan torunu S.S.D. gözaltına alındı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüphelilerden 2013 yılından bu yana aranan Z.Ö'nün 6 yıl 6 ay, 2015'ten bu yana aranan kızının 6 ay 1 gün, 2023'ten bu yana torununun ise 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Aile boyu hırsızlar adaletten kaçamadı
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