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Giriş Tarihi: 4.12.2023 10:17 Son Güncelleme: 4.12.2023 10:23

Aile Damla’yı elindeki dövmeden teşhis etti

Antalya’da 30 Kasım tarihinde kaybolan Damla Durgun (20) 4 gün sonra ölü olarak 60 kilometre uzakta Tekirova Sahili’nde balıkçılar tarafından ölü olarak bulundu. Acılı aile kızlarını elindeki döğmeden teşhis etti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Aile Damla’yı elindeki dövmeden teşhis etti

Antalya'da yaşayan Damla 30 kasım akşamı saat 19.00'de evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Aile polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından Damla, AFAD, Sahil Güvenlik, polis ve jandarma tarafından her yerde arandı anacak bulunamadı.

BALIKCILAR BULDU

Damla Durgun'un cansız bedeni kaybolduktan 4 gün sonra Antalya'ya 60 kilometre uzakta Tekirova Sahili'nde balıkçılar tarafından kıyıya vurmuş olarak bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verildi. Damla'nın cansız bedeni kıyıdan alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durgun ailesine kıyıda bir ceset bulunduğu bilgisi verildi.

AİLE TEŞHİS ETTİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Durgun ailesi 4 gündür kayıp kızlarının cansız bedenini kolundaki döğmeden teşhis etti. Amca Halil Durgun, Damla'nın bacağının kırık, bir yüzünün ise tanınmaz halde olduğu için döğmesinden teşhis ettiklerini söyledi. Kızlarının ölüm haberini alan Durgun aile ise gözyaşlarına boğuldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşananların ardından polis ve jandarma olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı. Genç kızın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duran görevliler, çıkacak olan adli tıp raporunun ardından olayın titizlikle dört koldan araştırıldığını kaydetti. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Damla'nın cansız bedeni ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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Aile Damla’yı elindeki dövmeden teşhis etti
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