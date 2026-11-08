Aile danışmanlığında ücretsiz hizmet dönemi

Aile danışma merkezlerinin açılışından işleyişine, personel şartlarından ücretlendirmeye kadar birçok alanda yeni düzenlemeye gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle aile danışmanlarına tek başına merkez açabilme imkânı tanınırken merkezlere kapasitelerinin yüzde 3'ü oranında ücretsiz danışmanlık hizmeti sunma zorunluluğu getirildi. Merkezlerin fiziki koşulları ve denetim süreçleri de yeniden düzenlendi. Bakanlık, aile danışma merkezlerinin açılış, işleyiş, personel ve hizmet standartları ile denetim süreçlerini kapsayan yeni yönetmeliği hazırladı. Yeni yönetmelikle aile danışmanlığı hizmeti sunmak isteyen gerçek kişilerin kendi adlarına merkez açabilmelerinin önü açıldı. Merkez açılışında en az bir aile danışmanı bulunması zorunlu tutulurken aile danışmanlarının çalışma izin belgelerinin de il müdürlüklerince düzenlenmesi hükme bağlandı. Merkez açmak isteyenlerin başvuruları il müdürlükleri bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecek. Uygun bulunan merkezlere il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayıyla açılış izin belgesi verilecek.

YÜZDE 3'LÜK ÜCRETSİZ ŞARTI

Düzenlemenin öne çıkan başlıklarından biri de ücretsiz hizmet zorunluluğu oldu. Buna göre aile danışma merkezleri, kapasitelerinin yüzde 3'ü oranında bireysel veya aile danışmanlığı kapsamında ücretsiz hizmet sunacak. Ücretsiz hizmet alacak kişiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetlerinden yararlanan kişiler ve aileler arasından il müdürlüklerince belirlenecek. Merkezler, kendilerine yönlendirilen kişilere en geç 15 iş günü içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Merkezlerde sunulan eğitim hizmetlerinde de yıllık yüzde 3 oranında katılımcıya ücretsiz hizmet sağlanacak. Yönetmelikle aile danışma merkezlerinde uygulanacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin esaslar da yeniden düzenlendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör