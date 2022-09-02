Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek programı başvuruları e devlet üzerinden devam ediyor!

Aile Destek Paketi başvuruları hakkında araştırmalar devam ediyor. Sosyal yardım olarak karşımıza çıkan Aile Destek Programı ödemeleri ilk olarak 29 Temmuz tarihinde yattı. Bu sebeple vatandaşlar Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı sorusunu yöneltiyor. Peki, Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar!
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini aktaran Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabileceğini kaydetti.
Sosyal yardımlara ilişkin 2021 yılında toplam sosyal yardım miktarlarının 97.8 milyar lira olduğunu belirten Bakan Yanık, "Buna dönemsel pandemi desteklerinin de dahil. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 78'i çocuk, engelli, yaşlı gibi sosyal yardım olmazsa hayatını istihdama katılarak sürdüremeyecek gruplar" dedi.
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Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni hayata geçirilen Aile Destek Programına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programına başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapıldığını ve yeni başvuruların sürdüğünü hatırlattı.
Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye SYDV'lerimiz aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız" dedi.
DESTEK 12 BOYUNCA SÜRECEK
Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi hanelere bu desteği sunacaklarını belirten Bakan Yanık, haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli olmak üzere destekleyeceklerini söyledi. Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, ödenen miktarlara ilişkin, "Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 3'te 1'i yani; 1833,45 TL'nin altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 TL olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek, yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek" ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni hayata geçirilen Aile Destek Programı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"PROGRAMA BAŞVURAN HERKESİN BU DESTEĞİMİZDEN İSTİFADE ETMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"
Programa başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapıldığını aktaran Yanık, yeni müracaatların sürdüğünü hatırlattı. Bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik.
Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız" dedi.