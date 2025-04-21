Aile içi infazda firari damada 15 yıl hapis talebi! Camide kayınpederine bıçakla saldırdı...

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Ancak kayınpederinin laflarını hazmedemeyen Musa D., kendince bir plan yaptı. Akşam saatlerinde işler tersine döndü. Damat Musa D., kayınpederini arayarak "konuşmak" bahanesiyle yakınlardaki bir camiye buluşmaya çağırdı. Damadının teklifini kabul eden Mustafa Y., camiye gitti ancak sözde barışma görüşmesi bir anda kanlı bir saldırıya dönüştü.