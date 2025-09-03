Haberler Yaşam Haberleri Aile içi şiddet komalık etti! Önce dövdü sonra kurşunladı
Gaziantep’te bir kişi eşini dövdükten sonra kurşun yağmuruna tutarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın yaşam mücadelesi veriyor.

Şehitkamil ilçesinin Çıksorut Mahallesinde meydana gelen olayda Meliha Kılıç ve eşi arasında çıkan tartışmada ismi henüz bilinmeyen koca 39 yaşındaki kadını dakikalarca dövdükten sonra silahını çıkararak kurşun yağmuruna tuttu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Meliha Kılıç'ı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım servisine alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

