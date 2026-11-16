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Giriş Tarihi: 16.11.2026

Aile içi tartışma cinayetle bitti

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Aile içi tartışma cinayetle bitti
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Amasya'nın Suluova ilçesinde bir kadın evinde tartıştığı eşi tarafından silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Hacıhayta Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 3 çocuklu A.K. (57) ile eşi Hanife K. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi sonrası eşinin silahla ateş ettiği kadın kanlar içinde kalarak hayatını kaybetti. Seslerin duyulması üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. A.K. gözaltına alındı. Hanife K.'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için şehir merkezindeki hastaneye kaldırıldı. Cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.
#AMASYA
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Aile içi tartışma cinayetle bitti
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