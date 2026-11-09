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Giriş Tarihi: 09.11.2026

Aile kavgası cinayetle bitti

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Aile kavgası cinayetle bitti
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Giresun'da Aşkın Şahin (63), tartıştığı kardeşi Osman Şahin'i (53) tabancayla vurarak öldürdü. Olay, sabah saatlerinde Piraziz ilçesine bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. İlçede yaşan Osman Şahin ile ağabeyi Aşkın Şahin arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesine üzerine Aşkın Şahin, silahıyla kardeşi Osman Şahin'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Osman Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Aşkın Şahin gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
#GİRESUN
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Aile kavgası cinayetle bitti
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